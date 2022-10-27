Джо Байден попытался передразнить журналиста на пресс-конференции в Белом доме

Президент США Джо Байден вновь попал в неоднозначную ситуацию. Глава Белого дома попытался передразнить журналиста во время пресс-конференции в Овальном кабинете.

Байден дразнит журналистов

После беседы с израильским лидером Ицхаком Герцогом президент США пригласил журналистов, чтобы объявить об итогах встречи. Репортёры начали выкрикивать свои вопросы, пытаясь привлечь внимание Байдена.

"Сонный Джо" остановил свой взгляд на одном из корреспондентов, широко открыл глаза и начал быстро шевелить губами, передразнивая попытки журналистов задать ему вопрос.