Президент США Джо Байден вновь попал в неоднозначную ситуацию. Глава Белого дома попытался передразнить журналиста во время пресс-конференции в Овальном кабинете.
После беседы с израильским лидером Ицхаком Герцогом президент США пригласил журналистов, чтобы объявить об итогах встречи. Репортёры начали выкрикивать свои вопросы, пытаясь привлечь внимание Байдена.
"Сонный Джо" остановил свой взгляд на одном из корреспондентов, широко открыл глаза и начал быстро шевелить губами, передразнивая попытки журналистов задать ему вопрос.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.