Орбан: Венгрия пока не решила, будет ли она участвовать в восстановлении Украины

Будапешт ещё не решил, будет ли он выделять денежные средства на восстановление Украины. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

В эфире радиостанции Kossuth он отметил, что власти Венгрии планируют решить этот вопрос в течение ближайших двух-трёх месяцев. По его словам, лидеры ЕС уже активно обсуждают программу помощи Киеву после завершения конфликта.

Как пояснил Орбан, в рамках дискуссий европейские политики пытаются выяснить, кто именно должен предоставлять деньги на работы по восстановлению Украины.

"Венгрии предстоит решить, хочет она выделять средства или нет. Если да, то в каком количестве, вместе с Евросоюзом или отдельно", — указал премьер.

Он также добавил, что западным странам, скорее всего, придётся и дальше содержать Украину. Орбан подчеркнул: последний саммит Евросоюза, на котором обсуждалось финансирование киевского режима, выдался довольно нервным.