Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ходаковский: при критике командиров ВС РФ Кадыров "пересолил"
Шурыгин: испытания зимой станут серьёзной проблемой для ВСУ
Орбан: Евросоюз угодил в яму, которую пытался вырыть для РФ с помощью санкций
Генсек НАТО Столтенберг заявил об усилении присутствия России на Крайнем Севере
Частичная мобилизация в Брянской области завершена
МИД Южной Кореи заявил, что оказывает ВСУ только гуманитарную помощь
Конгрессмен пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону
Артиллерия спецназа "О" ВС РФ наносит массированные удары по опорным пунктам ВСУ
МИД: за время реализации украинской части продуктовой сделки задержали 70 судов

Орбан: Венгрия пока не решила, будет ли она участвовать в восстановлении Украины

Мир

Будапешт ещё не решил, будет ли он выделять денежные средства на восстановление Украины. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Орбан: Венгрия пока не решила, будет ли она участвовать в восстановлении Украины

В эфире радиостанции Kossuth он отметил, что власти Венгрии планируют решить этот вопрос в течение ближайших двух-трёх месяцев. По его словам, лидеры ЕС уже активно обсуждают программу помощи Киеву после завершения конфликта.

Как пояснил Орбан, в рамках дискуссий европейские политики пытаются выяснить, кто именно должен предоставлять деньги на работы по восстановлению Украины.

"Венгрии предстоит решить, хочет она выделять средства или нет. Если да, то в каком количестве, вместе с Евросоюзом или отдельно", — указал премьер.

Он также добавил, что западным странам, скорее всего, придётся и дальше содержать Украину. Орбан подчеркнул: последний саммит Евросоюза, на котором обсуждалось финансирование киевского режима, выдался довольно нервным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии

США продолжают наращивать военное присутствие в Восточной Европе.

Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии
Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США
Силовые структуры
Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США
Мир. Новости мира
VA: США могут избавиться от президента Зеленского после компромисса с Россией
Экономика и бизнес
Путин высказался по поводу ухода западных компаний с российского рынка
Анжела Якубовская Ирина Мирошниченко: за моим успехом стоит огромный труд Анжела Якубовская Людмила Черткова Вашингтон в ярости: саудиты сорвали "секретную" нефтяную сделку Людмила Черткова Любовь Степушова Послание Сунаку: "друзья" Украины во власти долго не удерживаются Любовь Степушова
Силовые структуры
Арестович: боевая обстановка неприятно меняется для ВСУ на Херсонском фронте
Мир. Новости мира
ОП: в Центральной Украине экстренное отключение от электроэнергии
Кадыров припомнил Лапину сдачу Лимана: "Умудрился открыть брешь для противника"
Силовые структуры
Кадыров припомнил Лапину сдачу Лимана: "Умудрился открыть брешь для противника"
Последние материалы
Глава Луганской ОВА Гайдай: продвижение ВСУ в регионе "не идёт широкими темпами"
Воздух свободы: Пригожин сыронизировал над снятием с него санкций Британии
Мифы и правда о русалках
На Ставрополье арестовали сторонников киевского режима за подготовку теракта
Губарева: Херсон готов предоставить ООН доказательства агрессии ВСУ
Newsweek: цены на газ упадут в день промежуточных выборов в США
Мишустин: взаимодействие внутри СНГ развивается, несмотря на санкции Запада
Мэр Колягин: при ракетном ударе ВСУ из HIMARS по Первомайску погибла девушка
Истребители и вертолёты ВКС РФ атакуют позиции ВСУ на малых высотах
Британцы о речи Путина на "Валдае": мощь США закончилась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников