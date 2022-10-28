Губарева: Херсон готов предоставить ООН доказательства агрессии ВСУ

Херсонская область готова предоставить ООН доказательства агрессии киевского режима, в числе которых обстрелы гражданской инфраструктуры. Об этом сообщила замглавы администрации региона Екатерина Губарева.

Она подчеркнула, что этот вопрос необходимо поднять на международной площадке, чтобы остановить атаку украинской армии на мирных жителей.

"Уверена, что наша позиция если не будет донесена через CNN или BBC, то китайские или арабские медиа это подхватят. А это значит, что большинство людей в мире будут понимать нашу позицию, и кто стреляет по переправам с гражданскими на самом деле", — подчеркнула Губарева в беседе с РИА Новости.