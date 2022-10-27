Журналист Worldcrunch Алекс Херст сообщил, что Париж разругался с Берлином в разгар борьбы с РФ.
На фоне СВО РФ на Украине Запад объединился в антироссийскую коалицию. Однако, по мнению Херста, западный блок начал трещать по швам.
"Западная коалиция рискует столкнуться с кризисом, поскольку внутриевропейские разногласия накладываются на растущие экономические затраты, связанные с поддержкой Киева", — заявил Херст.
Французский журналист Worldcrunch заявляет, что Париж пришёл в ярость от желания Берлина потратить 200 млрд евро на поддержку промышленности ФРГ, которая пострадала из-за антироссийских санкций. Германия, в свою очередь, разочаровалась из-за отказа Франции от строительства газопровода, который соединит ФРГ с Испанией.
Не так давно Эммануэль Макрон и Олаф Шольц встретились, однако, несмотря на улыбки, политики не смогли добиться прогресса в решение общих проблем.
"На обеде в среду между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем было много улыбок перед камерами, но не было существенного прорыва ни по одному из этих спорных вопросов", — отметил Херст.
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