Worldcrunch: Париж разругался с Берлином в разгар борьбы с РФ

Журналист Worldcrunch Алекс Херст сообщил, что Париж разругался с Берлином в разгар борьбы с РФ.

На фоне СВО РФ на Украине Запад объединился в антироссийскую коалицию. Однако, по мнению Херста, западный блок начал трещать по швам.

"Западная коалиция рискует столкнуться с кризисом, поскольку внутриевропейские разногласия накладываются на растущие экономические затраты, связанные с поддержкой Киева", — заявил Херст.

Французский журналист Worldcrunch заявляет, что Париж пришёл в ярость от желания Берлина потратить 200 млрд евро на поддержку промышленности ФРГ, которая пострадала из-за антироссийских санкций. Германия, в свою очередь, разочаровалась из-за отказа Франции от строительства газопровода, который соединит ФРГ с Испанией.

Не так давно Эммануэль Макрон и Олаф Шольц встретились, однако, несмотря на улыбки, политики не смогли добиться прогресса в решение общих проблем.

"На обеде в среду между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем было много улыбок перед камерами, но не было существенного прорыва ни по одному из этих спорных вопросов", — отметил Херст.