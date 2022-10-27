МИД КНР: статус-кво Тайваня стремятся изменить США, а не Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пересмотр Китаем статуса-кво по Тайваню должен вызывать беспокойство всего мира.

В министерстве иностранных дел КНР прокомментировали слова Блинкена и подчеркнули, что статус-кво в отношении Тайваня пытаются изменить сепаратисты и Вашингтон, а не Пекин.

"Тайвань является частью Китая, и не Китай пытается изменить статус-кво, а Демократическая прогрессивная партия (правящая на Тайване политическая партия — ред.), ведущая сепаратистскую деятельность, и США, которые искажают и размывают принцип одного Китая", — сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.