Конгрессвумен Клаудия Тенни отреагировала на долгую паузу американского лидера Джо Байдена после вопроса журналиста о том, хочет ли его супруга, чтобы он вновь баллотировался на президентский пост в 2024 году.
По мнению политика, Байден уже не в силах возглавлять государство. Она считает, что глава США произносит лишь те фразы, которые для него готовят сотрудники "теневого правительства".
"Это реально грустно, он напоминает мне восковую фигуру мадам Тюссо", — отметила Тенни в эфире Fox News.
Кроме того, конгрессвумен подчеркнула: Байден должен пройти когнитивное тестирование, которое позволит понять, действительно ли он способен руководить страной.
Ранее американский журналист Шон Ханнити заявил, что у президента США есть "некоторые психические проблемы". Телеведущий также назвал Байден "когнитивно страдающим" политиком.
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Промежуточные выборы в Конгресс США станут "точкой невозврата" для Байдена, считает индийский аналитик.