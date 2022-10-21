По мнению ведущего телеканала Fox News Шона Ханнити, у президента США Джо Байдена есть некоторые психические проблемы. Он заявил, что глава Белого дома не управляет страной самостоятельно.
"Когнитивно страдающий президент", — сказал журналист.
Ханнити подчеркнул, что регулярные конфузные ситуации, в которые попадает американский президент, говорят о нестабильности его ментального здоровья. По его мнению, Байденом управляет элита Демократической партии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бойцы ВСУ устроили драку прямо на позициях. Неизвестно, что послужило причиной конфликта, однако он случайно попал на камеру разведывательного дрона армии ДНР.