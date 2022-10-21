Ведущий Fox News Ханнити усомнился в психическом здоровье Джо Байдена

По мнению ведущего телеканала Fox News Шона Ханнити, у президента США Джо Байдена есть некоторые психические проблемы. Он заявил, что глава Белого дома не управляет страной самостоятельно.

"Когнитивно страдающий президент", — сказал журналист.

Ханнити подчеркнул, что регулярные конфузные ситуации, в которые попадает американский президент, говорят о нестабильности его ментального здоровья. По его мнению, Байденом управляет элита Демократической партии.