FAZ: Шольц и фон дер Ляйен предлагают создать "план Маршалла" для Украины

Для Украины нужно создать "план Маршалла", который позволит восстановить страну. Об этом говорится в совместном заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Политики призвали координировать распределение денежных средств, выделяемых киевскому режиму. По их мнению, финансирование следует направлять туда, где оно больше всего необходимо.

"Речь идёт о создании нового плана Маршалла XXI столетия", — приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung фрагмент заявления руководителя ЕК и канцлера Германии.

При этом совсем недавно Шольц отмечал, что одного "плана Маршалла" будет недостаточно для восстановления Украины после конфликта, подчёркивается в статье.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил направить замороженные в ЕС российские активы на поддержку Украины. Он добавил, что польские предприниматели помогут официальному Киеву "отстроить страну", базируясь на "плане Маршалла".