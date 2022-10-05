Моравецкий: активы РФ должны пойти на восстановление Украины с участием Польши

Польский премьер Матеуш Моравецкий предложил направить активы РФ, замороженные в Евросоюзе, на восстановление Украины при поддержке Варшавы.

Открывая польско-украинскую конференцию, он отметил, что Варшава всегда будет оказывать поддержку Киеву даже в самое сложное время.

По его словам, предприниматели из Польши должны помочь украинскому руководству отстроить страну, базируясь на "новом плане Маршалла".

"Выступаю за передачу капитала РФ на восстановление Украины. Частью этого процесса станут польские бизнесмены", — указал Моравецкий.

Ранее премьер-министр Польши заявил, что Варшава может стать "следующей целью России" в случае падения Украины. Он также подчеркнул: Вашингтон остаётся одним из самых сильных гарантов безопасности на международной арене. Именно поэтому украинская армия до сих пор держится, уточнил Моравецкий. Политик добавил, что Киев потерпел бы поражение, если бы зависел от Германии.