Экс-разведчик США Риттер: манёвры России в Херсоне стали сигналом для Запада

Президент России Владимир Путин принял решение ввести военное положение в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях. Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер убеждён, что это является сигналом для стран коллективного Запада.

Он подчеркнул, что командование ВС РФ в отличие от руководства киевского режима не пользуется мирными жителями в качестве живого щита. Именно поэтому сейчас проходит плановая эвакуация населения Херсона. Таким образом, Россия увеличивает возможности для оказания давления на противника, заявил Риттер.

По мнению экс-разведчика, вывод мирных жителей позволит российской армии более эффективно отражать удары со стороны ВСУ.

"Россия не только не проигрывает, а наоборот выигрывает. Это послание, которое Запад не хочет слышать", — констатировал ветеран американской разведки на своём YouTube-канале.