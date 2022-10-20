Депутат Кирьянов: санкции Украины не влияют на российскую повестку

Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал введение санкций в отношении российских предпринимателей и чиновников со стороны киевских властей.

"Я думаю, что любые действия правительства Украины и её президента сегодня совершенно не влияют на российскую повестку. Объявленные санкции не имеют ничего общего с реальностью", — сказал депутат.

Вместе с этим он подчеркнул, что отношения Киева и Москвы находятся в фазе жёсткого противостояния. Также парламентарий счёл введение ограничительных мер против граждан РФ бессмысленным.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал указы о санкциях в отношении россиян. Документ опубликовали на официальном сайте президента. В "чёрный список" попали, например, Роман Абрамович, Михал Прохоров, Евгений Касперский, Элла Памфилова, Алина Кабаева.