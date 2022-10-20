Глава Литвы Науседа: у ЕС есть "огромный потенциал" в плане санкций против РФ

У Евросоюза есть ещё множество вариантов дальнейшего ужесточения антироссийских санкций, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Литовский лидер предложил включить в следующий пакет российские алмазы, некоторые металлы и очередных физических лиц.

Об этом Науседа заявил в рамках саммите ЕС в Брюсселе.

"Думаю, что у нас огромный потенциал для совершенствования и ужесточения санкций", — сказал Науседа.