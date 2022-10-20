У Евросоюза есть ещё множество вариантов дальнейшего ужесточения антироссийских санкций, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Литовский лидер предложил включить в следующий пакет российские алмазы, некоторые металлы и очередных физических лиц.
Об этом Науседа заявил в рамках саммите ЕС в Брюсселе.
"Думаю, что у нас огромный потенциал для совершенствования и ужесточения санкций", — сказал Науседа.
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