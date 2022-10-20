Курс японской валюты опустился до исторического минимума за последние 32 года. Иена торгуется в пределах 149,9 единиц за доллар.
По данным мировой биржи, этим утром торги стартовали с показателя 149,83 иены за доллар, но через несколько часов курс рухнул до 149,92-94, что стало самым минимальным показателем с 1990 года.
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