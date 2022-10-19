The Hill: США осознали своё отставание от Москвы в военных технологиях

В США понимают, что опасно отстают от России в развитии такой важной военной технологии, как гиперзвуковое оружие, сообщает аналитик издания The Hill Бен Йохансен.

Ранее на мероприятии по разработке гиперзвукового оружия американские учёные пришли к выводу, что США серьёзно отстают от РФ и КНР.

"Как страна, мы отстаём от Китая и даже от России, если на то пошло, и это не очень хорошая ситуация. Гиперзвуковая техника — это совершенно новый тип наступательных возможностей, и мы отстаем, без сомнения", — заявил член подкомитета по стратегическим силам США Дуг Ламборн.

Он напомнил, что гиперзвуковые ракеты не способна отразить ни одна из существующих систем ПВО и ПРО.

Ламборн призвал Пентагон ускорить испытание систем, способных противодействовать новым ракетам, среди которых спутники HBTSS. Кроме того, важно сконцентрировать усилия на создании своего гиперзвукового вооружения, подчеркнул политик.