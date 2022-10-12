Washington Times: радары США не способны отследить гиперзвуковые ракеты РФ

Американские радары не обладают необходимой чувствительностью для того, чтобы засечь гиперзвуковые ракеты России и Китая, сообщил журналист Билл Герц в статье для издания Washington Times.

Ранее исследовательская служба Конгресса США признала, что американские системы ПВО не способны отследить российские и китайские гиперзвуковые ракеты из-за их непредсказуемой траектории.

"Существующие наземные и космические сенсорные системы недостаточны для обнаружения и отслеживания гиперзвукового оружия", — отмечается в материале.

По словам Герца, системам ПРО в 10-20 раз сложнее засечь гиперзвуковые ракеты, чем баллистические. Дело в том, что последние летят по предсказуемой траектории в отличие от первых.

Пентагон собирается создать сеть космических спутников, чтобы научиться отслеживать гиперзвуковые цели, добавил автор.