Жители Молдавии уже несколько дней подряд выходят на митинги с требованием отставки действующего правительства, в том числе и президента страны Майи Санду, передаёт EADaily.
Кроме того, граждане выражают протест против применения силы на мирных акциях. При этом в таком подходе правоохранительных органов люди винят Вашингтон.
"США превращает президента Молдавии Майю Санду в монстра", — заявили протестующие.
Ранее полицейские и силовики разогнали митинг против повышения цен и буквально "снесли" палаточный лагерь несогласных.
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