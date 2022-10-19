Жители Молдавии потребовали "остановить монстра Санду"

Жители Молдавии уже несколько дней подряд выходят на митинги с требованием отставки действующего правительства, в том числе и президента страны Майи Санду, передаёт EADaily.

Кроме того, граждане выражают протест против применения силы на мирных акциях. При этом в таком подходе правоохранительных органов люди винят Вашингтон.

"США превращает президента Молдавии Майю Санду в монстра", — заявили протестующие.

Ранее полицейские и силовики разогнали митинг против повышения цен и буквально "снесли" палаточный лагерь несогласных.