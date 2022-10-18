Bloomberg: ЕС не будет вводить потолок цен на газ из-за политических разногласий

Европейский союз планирует воздержаться от утверждения потолка цен на газ из-за политических разногласий в государствах, которые входят в состав организации. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, в проекте документа ЕС сказано, что европейские страны опасаются сокращения объёмов поставок голубого топлива.

"ЕС решил воздержаться от немедленного ограничения цен на газ", — отмечается в материале.

Как подчёркивает автор статьи, Евросоюз планирует запуск нового индекса СПГ для борьбы с энергетическими проблемами, возникшими на фоне обратного эффекта антироссийских санкций.

Представители Еврокомиссии вскоре предложат новые меры, которые позволят остановить резкий рост стоимости энергоносителей, сообщает агентство.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что установление потолка цен на российский газ не имеет никакого смысла. Он убеждён: такие ограничения вызовут множество проблем в странах ЕС.