Еврокомиссар Бретон: потолок цен на топливо РФ не имеет большого смысла

Обсуждение темы введения потолка цен на российский газ не имеет никакого смысла, кроме того, эффекта от рестрикций будет немного, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

По мнению еврокомиссара, ЕС уже успешно борется с энергозависимостью от России.

"Потолок цен на российский газ не имеет особого смысла, поскольку нам уже удалось почти не зависеть от Москвы, мы можем обходиться без газа", — цитирует Бретона La Repubblica.

Что же касается общего ограничения стоимости топлива, то, по мнению политика, Евросоюзу необходимо время на решение этой проблемы, так как на фоне кризиса возникает множество нюансов.