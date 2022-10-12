Ушаков скептически отреагировал на отказ Зеленского вести переговоры с Путиным

Помощник российского лидера Юрий Ушаков высказался по поводу отказа украинского президента Владимира Зеленского садиться за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По мнению Ушакова, не стоит давать такие опрометчивые обещания, потому что всё может кардинально поменяться.

"Всем известны высказывания Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным. Я в этой связи вспомню известную фразу: "никогда не говори никогда", — сказал Ушаков представителям прессы.