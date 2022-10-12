Помощник российского лидера Юрий Ушаков высказался по поводу отказа украинского президента Владимира Зеленского садиться за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
По мнению Ушакова, не стоит давать такие опрометчивые обещания, потому что всё может кардинально поменяться.
"Всем известны высказывания Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным. Я в этой связи вспомню известную фразу: "никогда не говори никогда", — сказал Ушаков представителям прессы.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.