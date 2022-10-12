По словам председателя правления и зампредседателя совета директоров компании "Газпром" Алексея Миллера, в основе благополучия Германии были российские энергоресурсы, которые она получала из РФ по более чем доступным ценам.
"Благополучие ФРГ держалось на дешёвых энергоресурсах из РФ. Национализация рынка и трейдеров только увеличит затраты налогоплательщиков", — сказал Миллер в ходе Российской энергетической недели.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.