Миллер: благополучие ФРГ полностью зависело от дешёвых нефти и газа из РФ

По словам председателя правления и зампредседателя совета директоров компании "Газпром" Алексея Миллера, в основе благополучия Германии были российские энергоресурсы, которые она получала из РФ по более чем доступным ценам.

"Благополучие ФРГ держалось на дешёвых энергоресурсах из РФ. Национализация рынка и трейдеров только увеличит затраты налогоплательщиков", — сказал Миллер в ходе Российской энергетической недели.