Президент США Джо Байден пригрозил лидеру Украины Владимиру Зеленскому, что прекратить просить деньги у конгрессменов и сенаторов для Киева, если он не перестанет жаловаться на недостаточную военную помощь от американской стороны.
"Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно", — пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.
Как подчеркнули авторы, официальный Вашингтон начали раздражать публичные заявления Киева о нехватке помощи со стороны США и европейских союзников.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.