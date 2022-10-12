WP: Байден призвал Зеленского перестать жаловаться на помощь США

Президент США Джо Байден пригрозил лидеру Украины Владимиру Зеленскому, что прекратить просить деньги у конгрессменов и сенаторов для Киева, если он не перестанет жаловаться на недостаточную военную помощь от американской стороны.

"Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно", — пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.

Как подчеркнули авторы, официальный Вашингтон начали раздражать публичные заявления Киева о нехватке помощи со стороны США и европейских союзников.