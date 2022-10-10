ГСЧС Украины: критическая инфраструктура поражена в восьми регионах

Украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что ракетные обстрелы привели к поражению объектов критической инфраструктуры в восьми областях Украины.

По данным службы, в одном только Киеве зафиксированы более 30 пожаров.

Утром 10 октября украинские СМИ проинформировали о ракетных обстрелах Киева, Харькова, Одессы, Львова и других городов. Атаке подверглись энергетические объекты страны.

На совещании с членами Совбеза президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по стратегически важным объектам инфраструктуры Украины. По данным оборонного ведомства РФ, все цели были поражены.