Молдавский оппозиционный политик Шор: вооружение страны приведёт к нищете

План молдавских властей перевооружить и увеличить армию приведёт страну к экономическому упадку и нищете, заявил лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.

"Моё мнение — Молдавии не нужна армия. Мы являемся нейтральным государством. А деньги, которые идут на армию, надо направить на пенсии, на увеличение зарплат", — пояснил политик РИА Новости.

Он подчеркнул, что в Конституции страны прописан нейтралитет, а значит, Молдавии не нужно нападать. Кроме того, у Кишинёва нет конфликта с другими государствами, то и обороняться необходимости нет.