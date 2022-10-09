ФРГ направит Украине "зимний" пакет помощи на 11 млн евро

Федеральное правительство Германии подготовило "зимний" пакет помощи для Украины на общую сумму 11 миллионов евро.

На эту сумму Германия отправит на Украину зимнее обмундирование и другое снаряжение для ВСУ в ответ на соответствующую просьбу министра обороны Алексея Резникова.

"В пакет поддержки входят 100 тысяч комплектов термобелья и другой зимней одежды, 100 обогреваемых палаток для экипажей, сотни мобильных электрогенераторов и продовольственные комплекты", — сообщает Der Spiegel.

Ещё несколько стран, входящих в Североатлантический альянс, сообщили в штаб-квартиру блока, что намерены направить на Украину аналогичные пакеты помощи, уточняет издание.

Ранее стало известно, что Германия пообещала поставить Украине 100 танков из Греции и Словакии. Об этом в ходе своего визита в Литву заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.