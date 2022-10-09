Федеральное правительство Германии подготовило "зимний" пакет помощи для Украины на общую сумму 11 миллионов евро.
На эту сумму Германия отправит на Украину зимнее обмундирование и другое снаряжение для ВСУ в ответ на соответствующую просьбу министра обороны Алексея Резникова.
"В пакет поддержки входят 100 тысяч комплектов термобелья и другой зимней одежды, 100 обогреваемых палаток для экипажей, сотни мобильных электрогенераторов и продовольственные комплекты", — сообщает Der Spiegel.
Ещё несколько стран, входящих в Североатлантический альянс, сообщили в штаб-квартиру блока, что намерены направить на Украину аналогичные пакеты помощи, уточняет издание.
Ранее стало известно, что Германия пообещала поставить Украине 100 танков из Греции и Словакии. Об этом в ходе своего визита в Литву заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
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