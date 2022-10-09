Полищук: ответ на введение Киевом визового режима для россиян обязательно будет

Министерством иностранных дел РФ до начала 2023 года будут согласованы ответные меры на введение визового режима для граждан РФ киевскими властями. Об этом сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

По его словам, вопрос о введении ответных мер будет решён до окончания срока действующего соглашения.

"Вопрос об ответных мерах прорабатывается. Решение должно быть принято до истечения срока действия соглашения с учетом всех этих обстоятельств", — сказал Полищук в беседе с ТАСС.

Представитель МИД РФ добавил, что Киев таким шагом в направлении "денонсации" сделал всё, чтобы разрушить родственные и дружеские связи между россиянами и украинцами.

Поэтому Полищук заметил, что ответ Киеву в этом плане не должен быть зеркальным, и давать его Россия будет, исходя из своих интересов, гуманитарных соображений, а также семейных и иных узах, связывающих граждан РФ и Украины.