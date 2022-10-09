Полищук: поставки дальнобойных средств поражения Киеву — красная линия для РФ

Передача западного дальнобойного или более мощного оружия Украине станет красной линией для Москвы, сообщил представитель МИД России Алексей Полищук.

По его словам, российское руководство приступит к обсуждению конкретных мер реагирования на шаги США и других государств, поставляющих оружие украинской армии, после качественного анализа всей обстановки.

"Мы уже обозначили красные линии. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения", — подчеркнул дипломат в беседе с ТАСС.

В конце сентября представители МИД Украины обратились к Евросоюзу, Североатлантическому альянсу и странам G7 с требованием немедленно предоставить киевскому режиму новую военную технику, в том числе танки и дальнобойное оружие.

Кроме того, они попросили Запад утвердить дополнительные санкции в отношении Москвы в связи с присоединением новых регионов к РФ.