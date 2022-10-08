TAC: США не должны позволять Зеленскому "водить себя за нос" угрозами ТЯО

Официальному Вашингтону необходимо пресечь попытки президента Украины Владимира Зеленского "водить за нос" США и намерение подвести Штаты на грань ядерной войны, заявили американские аналитики.

По мнению аналитиков, Белый дом не должен идти на поводу у Киева, тем более в вопросах возможного применения тактического ядерного оружия.

"Пусть русские получат Крым и Дальневосточную Украину, которая, судя по прошлому голосованию, и так больше ориентирована на Россию, и давайте мириться, — написал аналитик Род Дреер в колонке The American Conservative. — Мы, американцы, которые любят свою страну, не должны позволять этому украинскому патриоту вести нас за нос на грань ядерной войны".

По мнению Дреера, Зеленский пытается манипулировать Штатами, требуя всё больше и больше от Вашингтона. Однако рядовые американцы не готовы вступать в конфликт ради Украины и тем более, рисковать своим спокойствием.