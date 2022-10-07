Российский лидер Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ рассказал о характере отношений, складывающихся между представителями Содружества Независимых Государств.

По словам Путина, отношения, связывающие страны СНГ, развиваются на основе настоящего стратегического партнёрства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.