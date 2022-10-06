По сообщению польской погранслужбы, только в этом месяце через границу между Белоруссией и Польшей пыталось нелегально перейти более 100 человек.
"За сутки 5 октября на территорию Польши пытались нелегально проникнуть из Белоруссии 116 человек, в том числе граждане Сьерра-Леоне. 34 человека подходили к ограждению, но ушли назад в Белоруссию", — рассказали в Пограничной службе Польши.
До этого количество нелегальных попыток пересечения границы исчислялось несколькими десятками в день, а в минувшую субботу перейти границу хотели целых 120 нелегалов.
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