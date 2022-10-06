Украина пересматривает свои запросы по военной помощи Запада перед наступлением зимы. Об этом пишет издание Politico.
Теперь список возглавляют системы противовоздушной обороны — из-за опасений, что Россия усилит ракетные удары по гражданским объектам, когда линия фронта РФ рухнет. Однако в последний пакет помощи такие средства не включили, сделав упор на боеприпасах и наступательных вооружениях, констатирует газета.
Представители министерства обороны заявили изданию, что к ноябрю Киев должен получить две американские зенитно-ракетные системы производства Raytheon. Они способны сбивать беспилотники, ракеты и вертолёты. Речь о комплексах NASAMS.
Но их может не хватить, считают авторы публикации.
"Есть опасения, что эти системы, а также ещё шесть, которые должны быть заказаны и поставлены в будущем, не прибудут достаточно быстро, чтобы обеспечить Украине необходимое воздушное прикрытие", — пишет Politico.
Газета приводит мнения экспертов, согласно которым задача полностью прикрыть такую большую страну как Украина от ракетных атак — вряд ли сейчас выполнима. Тем более, что натовские союзники США испытывают дефицит средств ПВО, который стал очевидным после начала российской спецоперации.
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