Politico: Украина пересматривает запросы по военной помощи перед началом зимы

Украина пересматривает свои запросы по военной помощи Запада перед наступлением зимы. Об этом пишет издание Politico.

Теперь список возглавляют системы противовоздушной обороны — из-за опасений, что Россия усилит ракетные удары по гражданским объектам, когда линия фронта РФ рухнет. Однако в последний пакет помощи такие средства не включили, сделав упор на боеприпасах и наступательных вооружениях, констатирует газета.

Представители министерства обороны заявили изданию, что к ноябрю Киев должен получить две американские зенитно-ракетные системы производства Raytheon. Они способны сбивать беспилотники, ракеты и вертолёты. Речь о комплексах NASAMS.

Но их может не хватить, считают авторы публикации.

"Есть опасения, что эти системы, а также ещё шесть, которые должны быть заказаны и поставлены в будущем, не прибудут достаточно быстро, чтобы обеспечить Украине необходимое воздушное прикрытие", — пишет Politico.

Газета приводит мнения экспертов, согласно которым задача полностью прикрыть такую большую страну как Украина от ракетных атак — вряд ли сейчас выполнима. Тем более, что натовские союзники США испытывают дефицит средств ПВО, который стал очевидным после начала российской спецоперации.