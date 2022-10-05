Глава Энергодара: ВСУ своими ударами практически уничтожили дачный посёлок

Из-за постоянных обстрелов Энергодара в Запорожской области, которые ведут украинские военные, был практически стёрт с лица земли дачный посёлок "Волна". Об этом сообщил глава города Александр Волга.

Градоначальник отметил, что главная цель ВСУшников — запугивание мирных жителей, и именно поэтому они методично бьют по жилым домам.

"В рамках береговой зоны, куда постоянно прилетает, практически перестал существовать дачный поселок "Волна", который находится недалеко от яхтклуба. По какой причине удары наносятся по обычным жилым домам, здесь логику понять невозможно. Основной принцип — запугать население", — сказал Волга в эфире "России 24".

С 4 октября власти Энергодара ввели в городе комендантский час, который длится с 20:00 до 6:00. В этом временной промежуток из соображений безопасности не разрешается появляться на городских улицах. В администрации подчеркнули, что это временная мера.