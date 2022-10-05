МИД Казахстана: кандидатура нового посла Украины находится на рассмотрении

Сотрудники МИД Казахстана рассматривают кандидатуру нового посла Украины в Астане, заявил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

По его словам, отъезд действующего украинского посла Петра Врублевского ожидается после официальной передачи должности. Он отметил, что власти Казахстана смогли выстроить полное понимание с Киевом по этой теме.

"Астана получила от Министерства иностранных дел Украины запрос на назначение нового посла в Казахстане", — подчеркнул Смадияров на брифинге.