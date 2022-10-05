Сотрудники МИД Казахстана рассматривают кандидатуру нового посла Украины в Астане, заявил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.
По его словам, отъезд действующего украинского посла Петра Врублевского ожидается после официальной передачи должности. Он отметил, что власти Казахстана смогли выстроить полное понимание с Киевом по этой теме.
"Астана получила от Министерства иностранных дел Украины запрос на назначение нового посла в Казахстане", — подчеркнул Смадияров на брифинге.
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