МИД Великобритании: Лондон будет помогать Украине "до победы"

Великобритания будет помогать Украине "до победы" с Россией и после, когда придёт время восстанавливать страну, заявили в Лондоне.

Как подчеркнули в британском МИД, они обладают "стратегической выносливостью" и не отступят от помощи Киеву.

"Мы будем помогать им до тех пор, пока война не выиграна. Мы будем помогать им до того момента, пока не будет восстановлен их суверенитет", — заявили в британском ведомстве.

Кроме прочего, в МИД подчеркнули, что Лондон не признает легитимность референдумов.