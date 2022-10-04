Великобритания будет помогать Украине "до победы" с Россией и после, когда придёт время восстанавливать страну, заявили в Лондоне.
Как подчеркнули в британском МИД, они обладают "стратегической выносливостью" и не отступят от помощи Киеву.
"Мы будем помогать им до тех пор, пока война не выиграна. Мы будем помогать им до того момента, пока не будет восстановлен их суверенитет", — заявили в британском ведомстве.
Кроме прочего, в МИД подчеркнули, что Лондон не признает легитимность референдумов.
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