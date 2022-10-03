Украина может сымитировать ядерный удар РФ и сразу "стукнет" США с Европой

Американцы всерьёз озвучивают намерение ударить по Черноморскому флоту России в случае применения РФ ядерного оружия на Украине. Во всяком случае такие планы озвучивал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, которые приводит издание The Daily Mail, выходит, что ответ США на возможное применение Россией ядерного оружия может быть не ядерным, но российские базы в Крыму будут уничтожены первыми.

Отметим, что Ходжеса уволили из армии ещё в 2018 году, и с тех пор он работает в аналитическом центре европейской политики.

Ходжес напрямую общается с президентом Джо Байденом, соответственно, его выступления отражают взгляды нынешней администрации на ситуацию. Ранее Ходжес опубликовал в The Daily Telegraph статью с утверждениями о том, что Россия проиграет войну с Украиной и распадётся.

Имеет смысл посмотреть на материал вдумчиво, так как он много о чём говорит. Начать придётся с того, что России нет смысла наносить ядерный удар по Украине. Можно двумя залпами "Калибров" полностью уничтожить киевскую плотину, и на этом всё закончится.

По факту применение ядерного оружия (даже малой мощности) в этих столкновениях попросту нерентабельно. Но в качестве ответа на непосредственное вмешательство стран НАТО в боевые действия на Украине — в самый раз.

Собственно, Запад в конфликте на Украине давно перешёл красную черту. В такой ситуации многие бы уже ударили и по противнику, и по поддерживающим его странам. Сегодня члены НАТО оказались на грани войны, причём по собственной инициативе.

Нельзя исключать и провокации с имитацией Украиной ядерного взрыва, который несложно соорудить подрывом нескольких тонн бензина. При этом возникает характерный гриб, похожий на ядерный.

Да и в запасниках постсоветских стран есть имитатор ИУ-59 для учений, так что технической сложности в этом никакой нет. Зато есть повод, и нетрудно представить, как Владимир Зеленский обращается к США и Европе с просьбой защитить Украину от ядерного нападения РФ.