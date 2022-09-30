Песков: Путин пока не намерен посещать новые регионы России

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин пока не планирует совершать рабочие поездки в новые регионы нашей страны.

"Со временем это наверняка произойдёт", — добавил пресс-секретарь президента во время беседы с журналистами.

Ранее руководитель РФ в ходе мероприятия в Кремле подписал договоры о включении четырёх новых субъектов в состав Российской Федерации.

Известно, что украинский лидер Владимир Зеленский готовит ответ на выступление Путина. По словам представителя Офиса президента Сергея Никифорова, власти примут судьбоносное для страны решение.