Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин пока не планирует совершать рабочие поездки в новые регионы нашей страны.
"Со временем это наверняка произойдёт", — добавил пресс-секретарь президента во время беседы с журналистами.
Ранее руководитель РФ в ходе мероприятия в Кремле подписал договоры о включении четырёх новых субъектов в состав Российской Федерации.
Известно, что украинский лидер Владимир Зеленский готовит ответ на выступление Путина. По словам представителя Офиса президента Сергея Никифорова, власти примут судьбоносное для страны решение.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.