Путин подписал договоры о включении в состав России четырёх новых субъектов

Лидер РФ Владимир Путин во время мероприятия в Кремле подписал с руководителями Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей договоры о присоединении регионов к Российской Федерации.