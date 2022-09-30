Лидер РФ Владимир Путин во время мероприятия в Кремле подписал с руководителями Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей договоры о присоединении регионов к Российской Федерации.
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В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.