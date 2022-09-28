Япония не признала референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях

Токио отказывается признавать результаты голосования о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Об этом заявил заместитель генсека кабмина Японии Ёсихико Исодзаки.

На регулярном брифинге он призвал рассматривать референдумы в качестве нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Япония решительно не поддерживает такие действия", — подчеркнул политик.

По его словам, Токио будет и дальше утверждать ограничительные меры в отношении Москвы вместе с государствами G7.