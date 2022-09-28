Токио отказывается признавать результаты голосования о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Об этом заявил заместитель генсека кабмина Японии Ёсихико Исодзаки.
На регулярном брифинге он призвал рассматривать референдумы в качестве нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Япония решительно не поддерживает такие действия", — подчеркнул политик.
По его словам, Токио будет и дальше утверждать ограничительные меры в отношении Москвы вместе с государствами G7.
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Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.