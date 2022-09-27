Медведев заявил, что на разум и политическую волю Киева рассчитывать нет смысла

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что на разум и политическую волю руководства киевского режима рассчитывать бессмысленно. Однако есть надежда на здравый смысл союзников Украины, отметил он.

"Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придётся ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф", — написал Медведев в социальных сетях.