Тимофеев: отказ Турции признать референдумы не повлияет на отношения стран

Программный директор в Российском совете по международным делам Иван Тимофеев в разговоре с Pravda.Ru отреагировал на заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, согласно которым Анкара не станет считать законными референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

"Я думаю, что ответ Турции является ожидаемым. Он не повлияет на отношения Анкары и Москвы фундаментально. То есть связи стран не изменятся", — отметил аналитик.

По его словам, в данный момент отношения России и Турции не испортятся. Однако эксперт допустил перемены в будущем.

Ранее руководитель турецкого внешнеполитического ведомства предупредил об отказе властей республики признавать голосование о включении регионов, которые контролировал Киев, в состав Российской Федерации.

"Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаём присоединение Крыма. Мы уже выражали своё беспокойство и позицию по данному поводу", — сказал министр во время пресс-конференции.