Совет Европы ищет специалистов, которые будут консультировать грузинские образовательные ведомства, как вовлекать местных школьников в "демократические процессы".
По словам специалиста Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, это не что иное, как пропаганда чуждых ценностей среди подрастающего поколения и насаждение демократии через детей.
"Здесь желание заранее воздействовать на детей. То есть внушить свои взгляды так, как это было бы выгодно Западу", — отметил эксперт в интервью RT.
Таким образом европейцы хотят стереть из памяти молодых граждан Грузии исторические традиции и обычаи, чтобы заменить их на собственные.
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