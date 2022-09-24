Политолог Оленченко: Запад решил "насадить демократию" в Грузии через детей

Совет Европы ищет специалистов, которые будут консультировать грузинские образовательные ведомства, как вовлекать местных школьников в "демократические процессы".

По словам специалиста Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, это не что иное, как пропаганда чуждых ценностей среди подрастающего поколения и насаждение демократии через детей.

"Здесь желание заранее воздействовать на детей. То есть внушить свои взгляды так, как это было бы выгодно Западу", — отметил эксперт в интервью RT.

Таким образом европейцы хотят стереть из памяти молодых граждан Грузии исторические традиции и обычаи, чтобы заменить их на собственные.