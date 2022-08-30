Париж и Берлин считают, что ЕС нужно искать новые пути для распространения "независимой информации" в России. Эту тему предложено обсудить на встрече глав МИД государств Евросоюза в Праге.
Противодействовать России в информационной войне предлагается с помощью "технических средств", видеохостинга YouTube, сервиса TikTok, различных Telegram-каналов и соцсетей.
При этом Франция и Германия призывают оставаться на связи с РФ, чтобы сохранить "минимум сотрудничества" с российскими властями.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.