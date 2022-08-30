Bloomberg: Франция и Германия призывают усилить антироссийскую пропаганду в РФ

Париж и Берлин считают, что ЕС нужно искать новые пути для распространения "независимой информации" в России. Эту тему предложено обсудить на встрече глав МИД государств Евросоюза в Праге.

Противодействовать России в информационной войне предлагается с помощью "технических средств", видеохостинга YouTube, сервиса TikTok, различных Telegram-каналов и соцсетей.

При этом Франция и Германия призывают оставаться на связи с РФ, чтобы сохранить "минимум сотрудничества" с российскими властями.