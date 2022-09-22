NYT: Путин меняет статус спецоперации и переводит её в "оборонительную войну"

Президент России Владимир Путин изменил ход спецоперации, поскольку осознал, что боевые действия могут выйти за пределы Украины. Об этом заявил американский аналитик Роджер Коэн. Он подчеркнул, что сильное экономическое и военное давление на Москву может привести к серьёзным последствиям, в числе которых ядерное противостояние России и Запада.

"Путин сделал важный психологический ход, превратив вооружённое противостояние именно в оборонительное для России. А Россия свои оборонительные войны против Наполеона и Гитлера выиграла", — заявил Коэн в издании The New York Times (NYT).

Эксперт убеждён, что западная помощь Киеву достигла невероятных масштабов. Теперь её можно увеличить только одним способом: отправить войска НАТО на Украину. Но это однозначно приведёт к ядерной войне, отметил Коэн.

"Началась игра с балансированием на грани большой войны. Вашингтон и Москва пытаются перехитрить друг друга по мере роста градуса накала", — указал эксперт.