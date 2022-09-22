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Мир

Президент России Владимир Путин изменил ход спецоперации, поскольку осознал, что боевые действия могут выйти за пределы Украины. Об этом заявил американский аналитик Роджер Коэн. Он подчеркнул, что сильное экономическое и военное давление на Москву может привести к серьёзным последствиям, в числе которых ядерное противостояние России и Запада.

NYT: Путин меняет статус спецоперации и переводит её в "оборонительную войну"

"Путин сделал важный психологический ход, превратив вооружённое противостояние именно в оборонительное для России. А Россия свои оборонительные войны против Наполеона и Гитлера выиграла", — заявил Коэн в издании The New York Times (NYT).

Эксперт убеждён, что западная помощь Киеву достигла невероятных масштабов. Теперь её можно увеличить только одним способом: отправить войска НАТО на Украину. Но это однозначно приведёт к ядерной войне, отметил Коэн.

"Началась игра с балансированием на грани большой войны. Вашингтон и Москва пытаются перехитрить друг друга по мере роста градуса накала", — указал эксперт.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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