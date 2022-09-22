Al Jazeera: Россия серьёзно настроена на применение ядерного оружия

Сейчас Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания. Однако есть несколько условий, которые уточняют данный момент. Ядерный арсенал может быть использован в ответ на удар со стороны противника против Москвы или её союзников, также в случае масштабной агрессии в адрес российской территории, которая ставит под угрозу само существование страны.

В материале Al Jazeera сообщается, что в распоряжении ракетных войск стратегического назначения России имеется более 147 ракет РС-24 "Ярс", из которых 135 могут запускаться с мобильных пусковых установок, а 12 предназначены для стационарного базирования.

Ракета, максимальная дальность полёта которой составляет 12 тысяч километров, может нести десять боевых блоков мощностью 150-500 килотонн каждый. "Ярс" ликвидирует цели с отклонением не более 150 метров, а на подготовку запуска требует менее семи минут.

Также до 2027 года на вооружение ВМФ РФ поступит беспилотный подводный аппарат "Посейдон". Торпеда предназначена для поражения важных объектов противника в районе побережья и нанесения гарантированного ущерба территории страны.

"Потенциальная мощность "Посейдона" составляет 100 мегатонн, что в два раза превышает мощность самого известного ядерного взрыва", — отмечает аналитик Шади Абдель Хафиз.

Из всего количества ядерных боеголовок развёрнуто примерно 1,6 тысячи, 800 из которых установлены на межконтинентальных баллистических ракетах, 624 на подводных лодках и 200 на стратегических бомбардировщиках. Общее число боезарядов составляет более шести тысяч единиц, заявил эксперт.

"Таким образом, российская программа ядерной модернизации, увеличение количества и масштабов военных учений, угрозы применения ядерного оружия, исходящие от других стран, и обновление военной доктрины заставляют мир сомневаться в ядерных намерениях России!" — сделал вывод эксперт.