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Новости
Шойгу: частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения
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Путин заявил, что со стороны Запада пошёл ядерный шантаж в адрес РФ

Мир

Президент России Владимир Путин в ходе обращения по поводу ситуации в Донбассе заявил, что страны коллективного Запада начали угрожать применением оружия массового поражения против РФ.

Глава государства подчеркнул, что угроза ядерной войны со стороны Запада реальна.

"Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами. А по отдельным компонентам и у более современным, чем стран НАТО", — сказал президент.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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