Разведка ВДВ сожгла большое количество техники ВСУ на южном фронте

Разведка ВДВ сожгла большое количество техники врага на южном фронте.

Бойцы 237-го десантно-штурмового полка Псковской 76-й дивизии рассказали, что они "методично уничтожают позиции неонацистов". По их словам, это происходит на Херсонском направлении.

"Один чубатый пасечник указывает откуда ему прилетит, второй чубенс курит возможно последнюю сигарету в жизни рядом с американским пулеметом. Горит поставляемая западом техника. Загрустивший польский танк.", — передаёт слова военного "Русская Весна".