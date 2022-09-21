Разведка ВДВ сожгла большое количество техники врага на южном фронте.
Бойцы 237-го десантно-штурмового полка Псковской 76-й дивизии рассказали, что они "методично уничтожают позиции неонацистов". По их словам, это происходит на Херсонском направлении.
"Один чубатый пасечник указывает откуда ему прилетит, второй чубенс курит возможно последнюю сигарету в жизни рядом с американским пулеметом. Горит поставляемая западом техника. Загрустивший польский танк.", — передаёт слова военного "Русская Весна".
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