Попов: частичной мобилизации в РФ не подлежат студенты, работники ОПК и судимые

Депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что частичной мобилизации в РФ не подлежат студенты, работники ОПК и судимые.

О частичной мобилизации в России сегодня заявил президент Владимир Путин. В список тех, кого не будут мобилизовать, помимо вышеперечисленных, входят:

военнослужащие-срочники и служащие по призыву;

родители, у которых более 4 детей или те, у кого 3 детей и жена на сроке не менее 22 недель;

граждане, которые ухаживают за родными и близкими инвалидами I группы;

единственные опекуны несовершеннолетних братьев и сестер;

не служившие в ВС РФ граждане

граждане, не имеющие военно-учетной специальности и боевого опыта;

ограниченно годные к военной службе;

граждане с категорией "Г", которых считают временно негодными;

сенаторы и депутаты Госдумы;

Попов добавил, что призыву подлежат только те граждане, которые сейчас находятся в запасе. Перед отправкой они пройдут дополнительную подготовку с учётом опыта СВО. Все, кто будет мобилизован, также будут получать выплаты и статус военнослужащих-контрактников.