Депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что частичной мобилизации в РФ не подлежат студенты, работники ОПК и судимые.
О частичной мобилизации в России сегодня заявил президент Владимир Путин. В список тех, кого не будут мобилизовать, помимо вышеперечисленных, входят:
Попов добавил, что призыву подлежат только те граждане, которые сейчас находятся в запасе. Перед отправкой они пройдут дополнительную подготовку с учётом опыта СВО. Все, кто будет мобилизован, также будут получать выплаты и статус военнослужащих-контрактников.
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