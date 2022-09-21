Видеовыступление Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН будет частью шоу, которое подтвердит неравенство членов организации, заявил постпред России при ООН Дмитрий Полянский.
"Вся эта история с предоставлением Зеленскому исключительного права выступать с видеообращением оказалась не чем иным, как заранее спланированным шоу, попирающим суверенное равенство членов ООН", — отметил он.
Дипломат уточнил, что Генассамблея становится "театром одного актёра", что самым негативным образом сказывается на репутации организации.
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