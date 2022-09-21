Постпред РФ Полянский: Зеленский планирует устроить шоу на Генассамблее ООН

Видеовыступление Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН будет частью шоу, которое подтвердит неравенство членов организации, заявил постпред России при ООН Дмитрий Полянский.

"Вся эта история с предоставлением Зеленскому исключительного права выступать с видеообращением оказалась не чем иным, как заранее спланированным шоу, попирающим суверенное равенство членов ООН", — отметил он.

Дипломат уточнил, что Генассамблея становится "театром одного актёра", что самым негативным образом сказывается на репутации организации.