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Постпред РФ Полянский: Зеленский планирует устроить шоу на Генассамблее ООН

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Видеовыступление Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН будет частью шоу, которое подтвердит неравенство членов организации, заявил постпред России при ООН Дмитрий Полянский.

"Вся эта история с предоставлением Зеленскому исключительного права выступать с видеообращением оказалась не чем иным, как заранее спланированным шоу, попирающим суверенное равенство членов ООН", — отметил он.

Дипломат уточнил, что Генассамблея становится "театром одного актёра", что самым негативным образом сказывается на репутации организации.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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