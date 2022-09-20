В ДНР заявили об уголовной ответственности в отношении тех, кто будет пытаться сорвать проведение референдума о вхождении в состав РФ, либо подтасовать его результаты.
Такое заявление сделал член администрации главы ДНР Игорь Мазур, рассказавший о принятии Народным советом Донецкой Народной Республики соответствующего законопроекта.
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