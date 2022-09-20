Пушилин: за попытки помешать референдуму предусмотрена уголовная ответственность

В ДНР заявили об уголовной ответственности в отношении тех, кто будет пытаться сорвать проведение референдума о вхождении в состав РФ, либо подтасовать его результаты.

Такое заявление сделал член администрации главы ДНР Игорь Мазур, рассказавший о принятии Народным советом Донецкой Народной Республики соответствующего законопроекта.