Венгрия и Польша почти готовы делить Украину с Румынией и РФ

Украине придется уступить часть территорий, поскольку страна находится в неестественных границах.

Такое заявление экс-главы МИД Румынии Андрея Марги вызвало бурю возмущения в Киеве. Однако к Румынии присоединились другие страны, которые тоже хотят забрать себе территории. И речь не только о России…

Марга прямо заявил (ссылаясь на то, что реальная принадлежность этих земель — исторический факт), что:

Венгрии должно отойти Закарпатье,

Польше — Галиция,

Румынии — Буковина.

России — вся Южная Украина — добавили в соцсетях.

"Кроме того, ЕС не получит долгожданную стабильность пока ситуация на Украине не будет урегулирована, а для этого нужны переговоры России, США, Германии, Украины и Китая" — пояснил Марга.

Он также добавил, что Украина вообще понятия не имеет, что такое демократия: в стране запрещены партии, контролируется телевидение, существует олигархия и "воруют как в последний день".

Со своей стороны, Киев и украинское посольство в Бухаресте заявили — румынский политик "посмел поставить под сомнение нерушимость границ Украины".

Впрочем, заявление Марги прозвучало на фоне появления в испанской Rebelion материала о том, что Киев будет расплачиваться за помощь Вашингтона территориями.

По мнению испанцев, Киев влез в непомерные долги и однозначно получит на остатках своей территории десятки военных баз, подчиняясь Западу. Фактически, сегодня США используют Украину для развития собственных ВПК.

Как ранее писала Pravda.Ru, Румыния, Венгрия, Польша уже готовы оторвать от Украины "свое”. Политолог Марат Баширов ещё четыре месяца назад спрогнозировал движения стран Восточной Европы в сторону "исторической справедливости". Слова Марги подтверждают, что раздел Незалежной всё ближе.

Такие заявления говорят о том, что в Европе многие уже смирились с неизбежным расчленением Украины — сегодня ЕС больше волнуют вопросы электроснабжения, отопления, а также работы компаний — от маленьких магазинов до огромных предприятий.

Власти же Польши и Венгрии ждут "отмашки" и согласия партнеров по ЕС и Североатлантическому альянсу — будучи готовыми забрать себе "кусочки экс-Украины".

Украина так или иначе потеряет часть территории, расплачиваясь не только военными базами, но и сельхозугодьями, лесом, подсолнечным маслом.

Добавим, что покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2019 году сделал прогноз разделения Украины "на торте".

Режа сладкий подарок в виде карты, он "оставил" Украине всего треть её территории, а всю оставшуюся часть назвал "Юго-Восточной Россией" — ту же часть, что останется Украине политик назвал "Галицией".