Пока Польша и Венгрия будут делить Западную Украину, Румыния заберёт Молдову

Страны Восточной Европы окончательно осознали, что дни Украины сочтены. Но пока поляки и венгры будут делить запад Незалежной, Румыния нацелилась на Молдову.

Верховная Рада Украины официально разрешила Польше вводить войска в четыре западные области страны, занимать полякам госдолжности в украинской системе управления, как гражданские, так и военные, пишет политолог Марат Баширов. Именно поэтому Берлин задерживает передачу Варшаве обещанных танков Leopard.

"В Берлине не дураки сидят — понимают, что танки окажутся во Львове в итоге", — отметил эксперт.

Тем временем Венгрия объявила чрезвычайное положение "из-за событий на Украине". Это позволяет Будапешту вводить войска на Западенщину, если туда двинутся поляки. Так как Киев не давал на это разрешения, вторжение объяснят гуманитарными целями и спасением украинцев венгерского происхождения.

Румынию больше интересует Молдова. Нельзя забывать, что действующий президент Майя Санду имеет румынское гражданство и активно работает над поглощением с молдавской стороны.

"Им хотелось бы ещё забрать Приднестровскую республику, но там российский контингент стоит", — напомнил Баширов.

Разбор Украины на запчасти идёт полным ходом, резюмировал специалист.